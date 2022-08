Ruzie over voorrang ontaardt: skater steelt boodschappen van bestuurder en gooit steen door achterruit

De feiten dateren van zondagochtend omstreeks 8 uur. Een man uit Sint-Niklaas, die een jacht heeft liggen aan de Dijkweg, was op terugweg van de bakker, toen hij plots een jongeman in zijn richting zag komen aangereden op een longboard.

Boodschappen

“Hij vroeg mij waarom ik hem had aangereden, maar ik kwam volledig uit de lucht gevallen. Ik had hem nergens gezien en niks opgemerkt. Plotseling graaide hij mijn boodschappen uit mijn hand en vertrok hij.” De man ging verbouwereerd terug naar de bakker waar hij dezelfde bestelling deed als enkele minuten voordien. Op weg naar zijn wagen zag de man de skater opnieuw voorbij rijden.

“Hij sprong van zijn board af en zette het op een lopen. Misschien dacht hij dat ik hem aan het achtervolgen was? Ik keek nog even of ik hem ergens zag, waarna hij plotseling uit een tuin sprong en met een steen door mijn achterruit gooide. Vervolgens stevende hij op mij af, gaf hij mij een stamp en graaide hij opnieuw mijn boodschappen mee.”

Camerabeelden

Volgens de man gaat het om een jongeman van om en bij de 20 jaar oud. “Het moet ook iemand uit de streek zijn, want hij kende zijn baan goed. En ver kan je niet rijden, denk ik, met zo’n skateboard.” De Gentse politie is intussen op zoek naar de skater aan de hand van de persoonsbeschrijving van de bestuurder. “We bekijken ook of we camerabeelden kunnen verkrijgen van in de buurt”, zegt Dirk De Sutter, woordvoerder van de Gentse politie.