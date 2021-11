Rustige zaterdagavond op Lichtfestival, vandaag slotdag

Wat blijft opvallen, is de drukte-piek rond 19 uur aan het Bisdomplein. Heel wat mensen blijven denken dat je de wandeling best start aan het kunstwerk dat op het kaartje staat aangeduid met nummer 1, terwijl je eigenlijk gelijk waar op het parcours kan inpikken. Ondertussen blijkt ook stilaan wat dit jaar de publiekstrekkers zijn. Dat zijn - opnieuw - de maan aan de Korenlei en de kathedraal van lichtjes in het Prinsenhof, maar ook de kleurenzee aan de Vlasmarkt en de brandende Sint-Niklaaskerk. Bij die laatste twee is dat geen enkel probleem, omdat er meer dan ruimte genoeg is. Bij de populaire raketlancering in de Zonder-Naamstraat en op de Fluviussite in de Bomastraat is het vaak wel even aanschuiven.