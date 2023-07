Rustig op een terrasje... tot hoogtewerker boven je hoofd aan de slag gaat. Is dat wel veilig?

Niemand - of toch zeker de mensen van horecazaak Et Alors niet - was op de hoogte van de geplande werken. De stad gonst van de bedrijvigheid, de opbouw van de Gentse Feesten is immers volop aan de gang. Dat er op zondag gewerkt wordt, is dus niet zo vreemd. Maar dat men met een hoogtewerker aan de slag gaat boven de hoofden van mensen die rustig op een terras zitten, is dat wel. Nog los van het enorm storende geluid van de machine, is het ook niet echt een toonbeeld van veiligheid. Er moesten kabels bevestigd worden aan de gevel, en een ongeluk is snel gebeurd. Niemand wil een vijs of ander materiaal in z'n bord, of nog erger, op z’n hoofd. Wiens idee het was om op die manier te werken, is voorlopig niet duidelijk.