Ruime rookzone moet ‘zwartsupporters’ uit Ghelamco Arena houden

GentDe Lijn heeft last van zwartrijders, de Buffalo’s van zwartsupporters. KAA Gent wil paal en perk stellen aan niet-betalende AA Gent-supporters die tijdens de rust stiekem het stadion binnenglippen met de rokers die buiten het stadion staan. Om dit probleem op te lossen, komt er een afgebakende rookzone langs de stadionwand. Het stadion verlaten is ook niet meer mogelijk.

Sinds mei 2021 is roken verboden in de Belgische voetbalstadions en de Ghelamco Arena vormt daarop geen uitzondering. Tijdens de rust zorgt dit wel voor een kleine volksverhuizing aangezien vele rokers hun nicotineshot willen scoren en buiten hun sigaretje gaan roken. Volgens de club zorgde dit er wel voor dat supporters zonder ticket gebruik maakten van de drukte om gratis binnen te geraken. Daar wil men nu iets aan doen.

“Onze medewerkers stelden inderdaad vast dat nogal wat niet-betalende supporters zo het stadion trachtten binnen te geraken. Een getal kan ik daar niet direct op plakken. Het gaat niet alleen over binnenkomen zonder te betalen, maar ook over veiligheid. Volgens de nieuwe voetbalwet is elk zitje verbonden aan een naam. We moeten dus weten wie in ons stadion zit”, vertelt communicatiemanager Tom Vandenbulcke.

Ruime rookzone

Voortaan moeten de rokende Buffalo-supporters het stadion verlaten via ingang (of ‘totem’) D en E. De club zal daar vanaf zondag 2 oktober een uit de kluiten gewassen rookzone creëren langs de buitenwand. Stewards zullen aan ingang B, C en D plaatsnemen om rokers wegwijs te maken. Wie de afgebakende rookzone en dus de stadionomgeving verlaat, kan niet opnieuw binnen. Dat geldt ook wanneer men het stadion via andere ingangen verlaat.

“In een eerste stadium bouwen we de rookzone op met heras-hekken. Deze worden na de wedstrijd dan weer verwijderd. Deze oplossing is niet per se definitief. We bekijken binnen de club hoe we dit op lange termijn verder uitwerken”, aldus Vandenbulcke.

Uitzondering familie tribune

Een uitzondering is er wel voor de rokers die in de familietribune zitten, die zich een flink eind van de rookzone bevindt. Tegen dat deze supporters aan de rookzone staan, is de tweede helft alweer begonnen. Zij kunnen daarom wel nog gebruik maken van de uitgangsscanners aan hun eigen ingang. Daar kunnen rokers de stadionomgeving enkel verlaten door met hun ticket of abonnement uit te scannen. Bij het opnieuw binnenkomen wordt het ticket of abonnement dan weer gescand. Via andere totems kan men niet terug binnen.

“KAA Gent probeert een rookvrije beleving in het stadion na te streven, maar wil ook de rokers een goed alternatief kunnen bieden. De club rekent daarbij in de eerste plaats op de rokers zelf, voor een correcte toepassing van de regeling. Deze aanpassing wordt geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig”, besluit de club op haar website.

Volledig scherm De plattegrond van de Ghelamco Arena. © KAA Gent

