Ruim 20 kandidaten hebben (mogelijk) grond voor studentenkoten na oproep van de stad

GENT Van Moscou tot de Kortrijkse­steen­weg: Studio Skoop pakt uit met Gents Filmfesti­val tijdens de Feesten

We hopen van niet, maar stél nu dat het regent tijdens de Gentse Feesten, dan ga je best in stijl uitkijken naar iets anders. Een filmpje meepikken is het ideale vertier. In Studio Skoop kan je tijdens en voor de Gentse Feesten genieten van het beste van eigen bodem. Denk Aanrijding in Moscou, maar ook wat andere pareltjes.

9 juli