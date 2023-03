Rudy Coddens speelt het spel mee als DDT: “Zal ’t gaan ja, Kurt Burgelman?!”

Droogkuis De Geest is terug van weggeweest in Gent: “We kiezen bewust voor iets oudere werknemers”

Droogkuis De Geest: het is een naam als een klok in het Gentse. De winkel was jarenlang te vinden op de Nederkouter, maar verhuist nu -na twee jaar coronapauze- richting de Koningin Astridlaan aan het Sint-Pietersstation. Alles bleef bij het oude. Al is het niet langer ‘Madame Jacqueline’ die je warm welkom heet.