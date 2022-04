Roze picknickbanken en olijfgroene stoelen keren terug naar Gent, ondanks vandalisme van vorige zomer

GENT Over genade­kruid en rozenkrans­jes: Gentse onderzoe­kers beschrij­ven planten en kruiden van 200 jaar oud in nieuw boek

Ken jij het fijn goudscherm? Het rozenkransje? Genadekruid? Waarschijnlijk niet, al zijn die planten die 200 jaar geleden in onze provincie groeiden, bewaard in een uniek herbarium aan de UGent. Nu is er ook een boek, ‘Groen van Toen’, om de planten soms letterlijk een tweede leven te geven. “40 procent is al uitgestorven.”

4 april