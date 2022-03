Rosa Luxemburgprijs uitgereikt aan Nadia Nsayi

De prijs werd dit jaar uitgereikt na de laatste opvoering van theaterproductie ‘Rosa’ (TG Vagevuur). Schepen voor Internationale Solidariteit Hafsa El-Bazouioui (Groen) mocht de prijs overhandigen. De laureaat kon enkel digitaal aanwezig zijn, maar dat maakte de overhandiging niet minder feestelijk. Vorig jaar mocht Dalila Hermans de prijs in ontvangst nemen.

De artistieke ploeg van ‘Rosa’ stelde samen met Furia en de Rosa Luxemburgstichting een shortlist samen: Ida Dequeecker (vrouwenrechtenactivisten), Naima Charkaoui (mensenrechtenexperte) en Nadia Nsayi (auteur en specialiste dekolonisering). Een open stemming bepaalde de winnares.

Wie is Nadia Nsayi?

Winnares Nadia Nsayi is politicologe, auteur en Congo-experte. De laatste jaren groeide ze uit tot een van de belangrijkste zwarte opiniemakers in Vlaanderen en levert ze een bijzondere bijdrage aan het dekolonisatiedebat. Ze werkt als curator voor diverse musea en tentoonstellingen. In 2020 verscheen haar boek ‘Dochters van de dekolonisatie’ over de relatie tussen Congo en België. Ze laat haar stem horen in diverse media en ze treedt vaak op als gastspreker. Op 10 december 2020 kreeg ze al de Emancipatieprijs voor maatschappelijke beweging en in het bijzonder voor haar bijdrage aan het dekolonisatiedebat.

Volledig scherm GENT - De deels digitale prijsuitreiking van de Rosa Luxemburgprijs 2022. © rv

Schepen Hafsa El-Bazioui mocht de prijs overhandigen. “Internationale vrouwendag gaat over ruimte. Ondanks de vrouw uit de helft van onze wereldbevolking bestaat, nemen wij niet dezelfde ruimte in”, klonk het bij El-Bazioui. “Naast de strijd om veiligheid in de publieke ruimte gaat het ook over het intellectueel werk verricht door vrouwen en daar niet steeds de waardering voor krijgen. Het lijkt soms alsof met een gom doorheen de geschiedenis een heleboel verwezenlijkingen door vrouwelijke helden werd weggewist. Het werk eren van Rosa Luxemburg maar ook van Nadia Nsayi en de andere genomineerden is daarom heel belangrijk. En het is een hele eer om deze krachtige vrouwen vandaag te mogen vieren.”

Wie is Rosa Luxemburg?

Rosa Luxemburg is één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het democratisch socialisme in Europa. Ze stond aan de wieg van de Poolse Sociaal-Democratische Partij, één van de voorlopers van de Communistische Partij van Duitsland. Ze was sterk antimilitaristisch en bracht door dat standpunt enkele jaren in de gevangenis door. Luxemburg is momenteel een symbool voor de internationale vrouwenbeweging, die haar sinds de jaren zeventig als boegbeeld heeft, hoewel zij daar eigenlijk geen activisme in verrichting. Wel was ze ervan overtuigd dat de vrouw een belangrijk en evenwaardig deel uitmaakte van de bevrijding van de arbeidersklasse.