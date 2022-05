Rookvrij stadion, maar Ghelamco Arena gaat als eerste wél 'nicotinezakjes' verkopen

GENTJe mag niet meer roken of vapen in de tribunes van eersteklasseploegen, maar je kan vanaf deze zaterdag wel ‘nicotinezakjes’ krijgen in de Ghelamco Arena.

Geen damp meer over de tribunes: in de Ghelamco Arena mag je intussen al even niet meer roken, net zoals in andere stadions van de Belgische eerste klasse. Vanaf zaterdag kan je daar wel een set ‘nicotinezakjes’ van Velo kopen. Pieter Van Bastelaere, coe van Velo, legt uit wat dat precies is.

“Je kan het het makkelijkst vergelijken met theezakjes. Er zit ook absoluut geen tabak in, maar een nicotineproduct dat gecombineerd met speeksel dezelfde ervaring geeft als sigaretten of vapen, maar dan zonder de rook of damp”. De zakjes klem je tussen je lip en je tanden, ze lossen er vanzelf op. Voor 5 euro heb je 20 zakjes. De Ghelamco Arena is het eerste stadion dat de zakjes zal verkopen, “maar we willen dat uiteraard uitbreiden naar andere zaken", zegt Van Bastelaere.

In Scandinavië bestaan de zakjes al even, maar daar zit er wél tabak in. Dat mag niet in België. Toch is de Stichting Tegen Kanker niet blij met de nicotinezakjes. De organisatie stelt dat zulke zakjes aanleiding zijn voor ‘dubbel gebruik’: mensen stoppen niet met roken maar gebruiken ook nog de zakjes.

“Nicotine an sich is helemaal niet kankerverwekkend”, zegt Van Bastelaere daarop. “Het gaat dus ook niet in tegen het charter dat de voetbalbond ondertekend heeft. Er blijft een vape- en rookverbod in de stadions, begrijpelijk, aangezien er schadelijke stoffen in zitten. Maar er zijn ook 2 miljoen mensen in België die vapen of roken en die willen we tijdens een match wel een alternatief bieden. We denken niet dat verbieden zonder dat alternatief, werkt”.

