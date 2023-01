Rondrijden met verkeerde nummerplaat breekt autoliefhebber zuur op

De man is gepassioneerd door auto’s en heeft verschillende wagens waaronder een Volvo, een Jaguar en een Hummer, die weliswaar ingeschreven staan op de naam van zijn ouders. Hij had de nummerplaat van de Hummer genomen om op een andere wagen te monteren die hij net gekocht had op de tweedehandsmarkt. Toen de politie de man tegenhield, bleek als snel dat zijn voertuig niet in orde was met de inschrijving, keuring en verzekering. De man was echter niet aan zijn proefstuk toe en is al 15 keer veroordeeld voor de politierechtbank voor gelijkaardige feiten. Zijn raadsheer vroeg om mild met de geldboete te zijn aangezien de man het niet breed heeft.