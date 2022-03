Rondreizende cinema weer van start: deze paasvakantie te huur voor thuisvertoningen

Ciné Mangiare heeft al op verschillende plekken gezeten in Gent, vandaar de term ‘rondreizende cinema’. Trekker Lotar Desmet begon in de Hoogpoort, verhuisde erna naar de Jakobijnenstraat en later naar de Groendreef. Het concept is altijd hetzelfde gebleven: Lotar zijn mama zorgt voor een lekkere, huisgemaakte maaltijd, Lotar zelf voor een film op groot scherm. Vanaf mei start het concept weer op in de Groendreef, maar deze paasvakantie kan je Cine Mangiare al inhuren voor privé-vertoningen.