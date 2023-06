Rollende ‘r’, de drie torens of de cuberdons? Dit theaterstuk gaat op zoek naar het DNA van Gent

HUIZEN­JACHT. De Pinte, groene en gegeerde gemeente naast Gent: “Gezinswo­ning onder de 450.000 euro? Dan moet je nog renoveren”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen, en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek op de lokale immomarkt. Deze week: De Pinte, in de groene gordel rond Gent. “9840, de postcode van De Pinte, is een magisch getal geworden”, zegt Patrick Roegiers van Immo Langeveld. Hij legt uit waarom.