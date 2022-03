Roemeense bende opgerold die tankkaarten kopieerde aan benzinestations om op grote schaal vrachtwagens mee vol te tanken

Midden 2019 startte de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen een onderzoek nadat er verschillende frauduleuze tankbeurten werden ontdekt waarbij gekopieerde tankkaarten werden gebruikt om vooral Roemeense vrachtwagens vol te tanken.

Het onderzoek heeft geleid tot het oprollen van een “goed georganiseerde criminele organisatie die zich had gespecialiseerd in verschillende vormen van informaticafraude en tankkaartfraude”, zegt het federaal parket. “Zo werden verdachten geïdentificeerd die actief waren in het kopiëren van tankkaarten aan benzinestations in Gent en Beveren, evenals personen die door middel van deze gekopieerde (valse) tankkaartgegevens trekkers voltankten over het hele land en instonden voor het prepaid opladen van tolgelden op in België verplichte On Board Units (tolkastjes). Door het oprijden van deze tolgelden werden deze criminele gelden witgewassen.”

De vermoedelijke leden van de bende waren actief in België maar ook op andere plaatsen in Europa. “Via een doorgedreven coördinatie van Eurojust, werden vooral in Roemenië maar ook in Spanje, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije en Oostenrijk meerdere verdachten geïdentificeerd en gelokaliseerd. Tijdens een gecoördineerde actie werden afgelopen donderdag in deze landen meerdere huiszoekingen uitgevoerd en verscheidene verdachten verhoord, onder wie de zaakvoerders van de bij deze fraude betrokken transportfirma’s. Enkel in Roemenië, waar het zwaartepunt lag van deze actie, waren 83 verschillende firma’s, met in totaal 163 vrachtwagens, betrokken bij deze tankkaartfraude”, stelt het parket.

In België werden drie huiszoekingen uitgevoerd, twee in Roeselare en één in Herent, bij verdachten van Roemeense origine. Drie personen werden van hun vrijheid beroofd voor verhoor. De onderzoeksrechter in Dendermonde zal later beslissen of ze worden aangehouden. “Er werd overgegaan tot de inbeslagname van 50.000 euro en een woning in Roemenië. Daar werden eveneens zeven personen van hun vrijheid beroofd. Er werden eveneens verschillende Europese aanhoudingsbevelen afgeleverd. Het tot nu toe gekende nadeel wordt geraamd op ongeveer 420.000 euro”, meldt het federaal parket.