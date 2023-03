Robin (25), barverantwoordelijke van Porter House, ligt in coma na ongeval met bus van De Lijn: “Blijven vechten, copain”

WoninGent ontslaat directeur, en doet er meteen dading bovenop. Kostprijs: 250.000 euro.

De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent, die tegenwoordig Thuispunt Gent heet, heeft in december algemeen directeur K.W. ontslagen. Zij was al sinds 2009 in dienst bij de maatschappij. W. ging niet akkoord met haar ontslag - nochtans met een stevige wettelijk voorziene ontslagvergoeding. Thuispunt Gent sloot dan maar een dading af, voor meer geld.