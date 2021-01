Robbe en Laura openen uniek restaurant in Gent: “Geef ons je lengte en gewicht door, wij zeggen hoeveel en wat je mag eten”

Twee jaar geleden opende Robbe Zw’eet in de Kortrijksepoortstraat: een plek waar je personal training en voedingsadvies kan krijgen. De jonge Gentenaar droomde er toen al van om later nog meer te doen rond gezonde voeding. “Healthy is the new hip, en ik geloof dat de markt daarrond nog niet verzadigd is”, zegt hij. “Als je ergens gezond wil gaan eten, kom je nu nog vaak in een saladbar terecht, maar daar vind je niet altijd een volwaardige maaltijd. Met Kwiek wilden Laura en ik dat net wel aanbieden.” Toen het pand naast Zw’eet vrijkwam, kwam het plan van Robbe en Laura in een stroomversnelling. In de tweede lockdown begonnen ze met verbouwen zodat ze eind januari kunnen opengaan.