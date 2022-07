Rita (72) en Pottie (75), oudste cafébazen van Overpoort, hebben hun laatste pint getapt: “Terug tien in plaats van vijf uur slapen”

“Ge moogt niet met glas over straat lopen, dan krijgt ge een boete", betuttelt Rita een enthousiaste student die graag nog een handtekening wil van het koppel op zijn lege fles Ricard. “Ze is echt de mama van de Overpoort", lacht oud-student Steven (50). Hoewel zijn tijd er even op zit, ziet hij dat er in al die jaren weinig is veranderd. “Rita geeft haar studenten nog steeds goede raad en legt zo nog even hard in de watten, zie ik. Maar ook de sfeer is hier nog krak hetzelfde: geen muziek, geen ruzie en geen buitensmijter. Hier kom je naartoe om lekker aan de toog te hangen."

Doorheen de jaren was de Salamander de thuisbasis van verscheidene studentenclubs. Onder meer studenten geneeskunde, pharmacie en rechten vonden er onderdak, soms letterlijk. “Rita heeft me eens binnen gehaald toen ik ladderzat voor de deur zat net voor de examens", vertelt dokter in spe Martijn (24). “Ze heeft me toen onder mijn voeten gegeven en gezegd dat ik beter naar huis zou gaan in plaats van nog meer pintjes te bestellen. Rita was eigenlijk meer een moeder dan een commerçante. Dat konden we allemaal wel waarderen. In de Sala kwam je thuis.”

Volledig scherm De meter bier vloeiden rijkelijk. © Wannes Nimmegeers

Authenticiteit behouden

Dat zal in de toekomst overigens nog steeds zo zijn, want ondanks dat Rita en Luc de tapkraan toedraaien, zal de authenticiteit van het café behouden blijven. “De uitbater van de Coulissen hier rechtover zullen onze zaak overnemen, maar het wordt hier niet omgebouwd tot een dancing", verzekert Luc ons. “Alles blijft behouden: het meubilair, de toog, enzovoort. Er zal hoogstens een likje verf tegen de muur komen. Daar zijn we doodcontent voor. De Salamander is erfgoed. Dat mag nooit verdwijnen.”

Verdwijnen zullen ook Luc en Rita niet doen. “We wonen aan de Overpoort en ik zal mijn studentenlinten zorgvuldig bewaren om volgend academiejaar de cantussen bij te wonen. Ze zijn nog niet van ons af", lacht Rita. “Maar het was voor ons tijd om er een eind aan te breien. We zijn 75 en 72, dan mag je het al wat rustiger aan doen. Ik heb ondertussen een nieuwe knie en de andere begint ook te sputteren. Er zit wat sleet op. De nachtelijke uren zijn ook niet te onderschatten. Bovendien heeft alles een houdbaarheidsdatum, maar de beslissing hebben we met spijt in het hart genomen. Aan de andere kant zal ik blij zijn om terug tien in plaats van vijf uur te slapen en mijn boterhammen op te eten aan een tafel in plaats aan de toog.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.