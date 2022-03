Rioleringswerken in Machariuswijk leggen restanten van Spaans Kasteel bloot: “Dit was een straf voor de rebellie van de Gentenaars”

Gent Belgisch juwelen­merk opent pop-up in Gent: “We worden gedragen van Ontario tot Parijs”

De juwelen van Atelier Jean worden tegenwoordig over heel de wereld gedragen, maar Gent is de eerste stad waar een pop-up winkel werd geopend. In de Nederkouter kunnen vrouwen maar ook mannen toch eind april terecht voor ringen, halskettingen en meer.

27 maart