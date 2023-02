REVIEW. Plankgas geven, maar opletten voor die venijnige laserstralen: onze reporter test Mario Kart in ’t echt

Sint-Martens-Latem Bestuurder in levensge­vaar nadat hij inrijdt op een geparkeer­de vrachtwa­gen

Op de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem is vrijdagochtend een bestuurder in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht nadat hij was ingereden op een geparkeerde vrachtwagen. De politie is ter plaatse om het verkeer te regelen, omdat de rijbaan deels afgesloten is.

10 februari