‘Return of the Jedi’ viert veertigste verjaardag op groot scherm

Stiefvader wil zelf confronta­tie met moeder Raul

De stiefvader van de doodgemartelde Raul (9) blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent zonet beslist. De man is volgens zijn advocaat zelf vragende partij om zo snel mogelijk geconfronteerd te worden met de mama van het kind. "Mijn cliënt vindt het belangrijk dat de waarheid naar boven komt. Het is het laatste wat hij kan doen voor Raul."