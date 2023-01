RESTOTIP. Verscholen in het Patershol serveert Nonam een fantastische lunch: “Je krijgt er zelfs een dubbel dessert”

Volleybal Julie Smeets (VDK Gent): “Ik stop niet met volleybal­len vooraleer ik de Belgische beker veroverd heb”

Voor VDK Gent breekt een belangrijke periode aan, want het team van coach Morand is nog steeds in de running voor twee bekercompetities. Op Europees vlak bereikte de Gentse ploeg woensdag de kwartfinale van de CEV Cup na een schitterende overwinning tegen Kiele Socuéllamos uit Spanje. Zaterdag staat de tweede confrontatie met Oostende op het programma. Inzet: een finaleplaats voor de beker van België in het Antwerpse sportpaleis.

