RESTOTIP: Velvet is heerlijk dineren in een weelderig decor waar muziek in zit

Gent Koopvaar­dij­laan aan Oude Dokken dicht tot en met 2024: “Moeten veilig werken aan nieuwe brug”

De werken aan de Verapaz-brug in Gent vorderen gestaag. Tegen de zomer van 2024 moet de brug de Afrikalaan met de Muidelaan verbinden. Op 5 september starten de voorbereidingen voor het plaatsen van de fundering. De komende maanden slaat of schroeft de aannemer zo’n 370 palen in de grond. Hier zal de brug later op steunen.

31 augustus