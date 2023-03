RESTOTIP. OX’E: topkwaliteit in een vernieuwd pand met nieuwe naam en dezelfde chef als voorheen

Uitgeleef­de arbeiders­hui­zen in Brugse Poort ruimen plaats voor sociale woningen: gemiddeld 500 euro huur

In de Brugse Poort nemen volgende week 32 gezinnen hun intrek in een rij nieuwe sociale woningen. Begin jaren 2000 sloopte de sociale huisvestingsmaatschappij er 28 uitgeleefde arbeiderswoningen. Maar pas jaren later viel het project in zijn plooi. “We mogen fier zijn op het resultaat”, zegt Marc Heughebaert van huisvestingsmaatschappij Thuispunt Gent.