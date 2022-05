RESTOTIP. Likkebaarden op de hoogste verdieping van het grootste hotel van Gent, met een prachtig zicht over de stad

Het Van der Valk hotel aan de Gentse voetbaltempel had al een restaurant, op het gelijkvloers: Cocotte. Met plaats voor niet minder dan 250 gasten. Chef Eduardo zorgt er voor Belgische klassiekers met een Aziatische toets. Een succes, en toch werd een maand geleden een tweede restaurant geopend op de bovenste verdieping van het hotel: Mr. Sato. Opgedeeld in een restaurantgedeelte en een cocktailbar. Grote ramen rondom rond. Hier zwaait chef Takehiko Sato (naar wie het restaurant werd vernoemd) de plak. Hij zorgt voor hippe, Aziatische gerechten om te delen.

Mijn tafelgenoot en ik krijgen een kleine, ronde tafel toegewezen aan een lange, fluwelen bank. Ik mag een poef innemen. Geen zorgen: ze zijn comfortabeler dan je denkt. Om de hoek, in de cocktailbar, zorgt een dj voor hippe muziek. De sfeer zit erin. We bestellen cocktails en een hapje om te beginnen. De drankjes zien er mooi uit en smaken heerlijk – niet te straf – maar je legt er ook genoeg centen voor neer. Vanaf dat je er twee bestelt, ben je meteen 30 euro kwijt. Het hapje - Kara-age Japanse gebakken kip – smaakt naar meer. De kippenblokjes zijn zien eruit als kippenvleugels, maar hebben geen botjes: handig. Ze zijn krokant vanbuiten en heerlijk zacht en sappig vanbinnen.

Als hoofdgerecht kan je kiezen uit een tiental gerechtjes om te delen of de chef’s menu (85 euro voor twee personen). Wij kozen voor dat tweede, en kregen niet veel later gemarineerde kipsatés op de barbecue voor ons neus. Die waren licht gebrand, maar ongelooflijk zacht, en vergezeld van een verslavende dip. Of we het potje hebben uitgelepeld met ons vingers? Geen commentaar. Bij de satés kwam ook een Japanse rijstbereiding met dansende Bonito vlokken - schaafsels van een gedroogde tonijn. Leuk om naar te kijken, minder speciaal qua smaak. In tegenstelling tot de krokante sushirol met gepocheerde zalm, umami mayonaise en toefjes avocadocrème. om je vingers bij af te likken, maar wel veel voor twee.

Even pauzeren en dan komen de volgende gerechtjes eraan: picanha op de barbecue en een hartige Japanse pannenkoek. Voor mijn tafelgenoot mocht het rund wat warmer zijn. Ik hoor haar niet omdat ik helemaal opga in de misocrème en de kalfsjus. Het bijgerecht valt wat tegen: het is dezelfde Japanse rijstbereiding als daarnet. Van de Japanse pannenkoek is mijn tafelgenoot geen fan, wat meer voor mij betekent. We kunnen beide geen pap meer zeggen wanneer het dessert komt, ook al laat de keuken voldoende tijd tussen de gerechten. Toch eten we de zoete Japanse pannenkoek met miso karamel, witte sesamijs en matcha nog volledig op, omdat hij zodanig lekker is.

We bestellen nog een cocktail – want we willen nog niet weg – en genieten van de ongedwongen sfeer. Op weg naar de lift werpen we nog een blik op de Ghelamco arena. Je kan net niet binnen kijken in het station, maar dat maakt niet uit: overal waar je zit in het restaurant en de bar heb je een prachtig zicht over heel Gent. Dankjewel voor een geslaagde avond Mr. Sato, we komen zeker nog eens terug als we weer wat gespaard hebben.

Praktisch

Mr. Sato

Akkerhage 10

9000 Gent

Open van donderdag tot en met zaterdag van 18 tot 1 uur. Op zondag is enkel de bar open, van 14 tot 20 uur.

