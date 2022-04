RESTOTIP. Italiaanse smaken met zicht op water, bos en sportvelden bij The Serve

Gent Met deze tips bezorg je jouw mama een onvergete­lij­ke, Gentse Moederdag: van een boottocht op het water tot karaoke

In plaats van een trui of een bos bloemen te geven, kan je jouw mama deze Moederdag eens mee op stap nemen in het prachtige Gent. Niet om de typische plekken zoals de Graslei of de Veldstraat bezoeken, onze mama’s verdienen meer dan de platgereden paden. Bezorg haar in de plaats een dag om nooit meer te vergeten.

8:00