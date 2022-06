RESTOTIP. Gran Gusto: verse pasta’s smullen aan de Sterre

GentDe omgeving rond de Sterre is niet dik bezaaid met restaurants, maar op de aanpalende Kortrijksesteenweg ontwaar je er toch een gastronomische oase in de vorm van het Italiaanse restaurant Gran Gusto. De verse pasta’s die we er gegeten hebben, waren er meer dan de moeite waard.

Op hun website presenteert Gran Gusto zich als een familierestaurant waar Italiaanse specialiteiten in de kijker staan. Het restaurant serveert verse, huisgemaakte pasta’s en authentieke Italiaanse wijnen. Wanneer we onze reservering maakten, drukte de gastvrouw ons op het hart om zeker op tijd te komen aangezien er even later nog een groep van acht personen kwam en alles a la minute bereid wordt. Dat klinkt veelbelovend. We hebben twee kinderen meegenomen naar dit statige en sfeervolle restaurant, maar we worden warm ontvangen met een kenmerkend Italiaans enthousiasme.

Als aperitiefje trakteren we onszelf op een Aperol Spritz en een gin tonic. We krijgen daarbij een gesneden ciabattabrood en twee dipsauzen op basis van kaas en look. Als voorgerechtje kiezen we een bruschetta burrata al pomodorini cigliegini (17,50). Het broodje is prima gekruid en de burrata ligt op een helrood bedje van sappige en smaakvolle kerstomaatjes. Het geheel is subtiel besprenkeld met verse groene pesto. Een waar festijn voor onze smaakpapillen. We bestellen zelfs nog wat brood om geen spatje pesto te laten verloren gaan.

Volledig scherm De voorgerechten. © PJDG

Voor de kinderen bestellen we een ravioli alla panna (19 euro), een pastagerecht dat bestaat uit verse ravioli, rundvlees en room. Mijn partner kiest voor de oer-Italiaanse klassieker pasta alle vongole (21 euro) en ik bestel op aanraden van het huis de pappardelle al tartufo nero (22,5 euro). Wanneer even later de borden arriveren, duikt iedereen in zijn bord en wordt het al snel stil aan tafel. Mijn pappardelle is afgewerkt met verse truffel die subtiel afsteekt met calvados. Ook mijn partner is enthousiast over haar pasta. De twee koks zijn niet bepaald zuinig geweest op hun venusschelpen en zo hebben we het graag. Ook onze twee jonge metgezellen smullen hun bordje helemaal naar binnen tot grote tevredenheid van de gastvrouw die af en toe een kijkje komt nemen. Het enige wat niet zo Italiaans is, zijn de grote porties. We vinden maar op het nippertje een laatste gaatje om ons bord leeg te eten.

Volledig scherm De pasta alle vongele © PJDG

Volledig scherm De verse pappardelle © PJDG

Hoewel we werkelijk helemaal vol zitten, overhaalt de gastvrouw ons nog om de tiramisu te eten. Ik ben zelf een liefhebber, maar mijn partner is eerder een koude minnaar van dit Italiaanse dessert Ze geeft echter aan dat dit veruit de beste versie die ze ooit gegeten heeft. Het gerecht is niet te zwaar, want zonder mascarpone gemaakt, en heeft een perfecte balans.

Volledig scherm De overheerlijke tiramisu. © PJDG

Met een meer dan gevulde maag en een rekening van 152 euro verlaten we goedgemutst dit fijn etablissement. Wij zijn fan!

PRAKTISCH: Adres: Kortrijksesteenweg 857, 9000 Gent Telefoonnumer: 09 279 18 43 Alle dagen open behalve op maandag. Lunch: 12.00 tot 14.00 uur (niet op zaterdag) Diner: 18.30 uur tot 22.00 uur