Restotip. Genieten in zomerbar Gazon: van witte pens tot kippenspiesjes op de barbecue

GentOok deze zomer zijn er heel wat zomerbars te vinden in Gent, maar eentje dat je zeker moet proberen is Gazon. Niet alleen omdat het gelegen is in een prachtige tuin, maar ook omwille van de eetkaart. In elke zomerbar vind je wel versnaperingen, maar wat Gazon zo bijzonder maakt, zijn de hapjes op de barbecue. Wij deden de test of dat zo lekker was als het klinkt.

Het was lang een goed bewaard geheim, maar vlak naast de parking van ijsbaan Kristallijn ligt een tuin van ruim vijfduizend vierkante meter. In 2020 werd de groene oase voor het eerst opengezet voor het grote publiek in de vorm van een zomerbar. Een zodanig succes dat Jonas Vercruyssen en zijn team besloten om er een vervolg aan te breien. Intussen is Gazon al aan haar derde editie toe, en daar zijn de Gentenaars blij om.

De succesfactoren blijven: het kronkelend houten pad leidt nog steeds naar een overdekt terras. Rondom in het gras staan nog steeds zitbanken waar je languit kan genieten van een cocktail of een pintje. Verder in de tuin vind je een vuurput, maar wij kozen voor een gezellig tafeltje onder de grote treurwilg waar lampionnen in hangen. Verder weg van de luidsprekers want ook al is het goede muziek, ze staat luid.

Volgende opdracht: beslissen wat we gaan eten. Niet simpel want alles, maar dan ook alles, leek lekker. Hapjes zoals calamares, garnaalballetjes en burrata met tomaatjes en pesto kan je elke dag bestellen. De ofyr – een ringvormige barbecue – steken ze enkel van donderdag tot en met zondag aan, dus gingen we ons daarop focussen. Het liefst van al hadden we alles op de kaart besteld, maar we besloten om te beginnen met de witte pens, kippenspiesjes, gefrituurde scampi, gelakt buikspek, zoete aardappelfrietjes met rozemarijn en spiesjes met mediterrane groenten.

Volledig scherm Barbecuefeest in Gazon © Jill Dhondt

Volledig scherm Barbecuefeest in Gazon © Jill Dhondt

De obers komen aan tafel bestellen, maar ze laten een bakje achter dat piept zodra je eten klaar is. Je mag het dan zelf gaan afhalen in de barbecuetent, waar de kok me twijfelachtig aankeek. Hoe ik dat allemaal naar ons tafeltje ging dragen? In twee keer dan maar. Eens dat alles op tafel stond, namen we nog enkele seconden de tijd om al dat lekkers te bewonderen – want de koks doen duidelijk hun best om de hapjes ook visueel aantrekkelijk te maken – voor we erin doken.

Onze ongezouten mening? De barbecuehapjes zien er niet alleen lekker uit, ze smaken ook fantastisch. De witte pens is perfect gebakken en aangekleed met een witte saus en krokante nootjes. De kippenspiesjes op zich zijn al lekker, maar ook de saus erbij is om je vingers bij af te likken. Het gelakt buikspek is perfect gegaard. De rozemarijntakjes vullen de krokante frietjes perfect aan. Ook de gefrituurde scampi en de groentespiesjes smaken. “Altijd fijn als er meer is dan enkel vlees op de barbecue”, zegt mijn tafelgenoot tussendoor.

Er staan nog gerechten op de kaart die we graag geprobeerd hadden, waaronder de zeebaarsfilet en de spiesjes met champignons, maar onze magen zaten simpelweg vol. Het enige waar we nog plek voor hadden, was een ijsje om te delen. We besloten om later nog eens terug te keren – ondanks dat de hapjes best prijzig zijn: voor drie kippenspiesjes betaal je 14 euro, voor vier garnalen 12,50 euro – om de andere helft van de kaart uit te proberen. Want dit bezoek was meer dan geslaagd. Hadden we energie over, dan konden we nog een potje petanque of dart spelen, maar wij zaten daar goed onder de treurwilg.

Volledig scherm Gazon, een van de mooiste en groenste zomerbars van Gent. © Gazon

Praktisch

Gazon

Warmoezeniersweg 20

9000 Gent

Elke dag open vanaf 14 uur.

Meer info via www.gazon-gent.com

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.