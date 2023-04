RESTOTIP. Faim fatale: een onweerstaanbaar smakelijke lunch voor een zacht prijsje

Opgelet! Dit weekend ‘s nachts extra hinder op E40 en R4 in Zwijnaarde: rijstroken afgesloten

Wie dit weekend ‘s nachts de baan op moet, houdt het best rekening met ernstige hinder op de E40 en de R4 in Zwijnaarde. Sinds 3 april is er een grondige renovatie van het snelwegknooppunt in Zwijnaarde aan de gang. Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst nu veiligheidsleuningen boven de snelwegen, waardoor er tijdelijk enkele rijstroken worden afgesloten.