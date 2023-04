RESTOTIP. De Bavohoeve brengt heerlijke brasseriekeuken bij een idylle aan het water

NET OPEN. Kapper van Jani Kazaltzis, Annemie Struyf en andere BV’s opent salon in Gent: “We stappen af van standaard kapsels”

Fabio Vignigni, de kapper van BV’s zoals Jani Kazaltzis en Annemie Struyf, heeft al jaren een kapsalon in Antwerpen en in Mol. Nu opende de veertiger ook een vestiging van Barber-Ella in Gent. “Heel wat klanten kwamen uit Gent of van de kust, nu moeten ze minder ver rijden.”