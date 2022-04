RESTOTIP. Atypisch lunchen bij GAST, de nieuwe lunchbar tegenover het stadhuis

Het horeca-avontuur van Liesbeth De Wilde en Jelle Hulstaert, beide 37, begon enkele jaren geleden met een restaurant in Oudburg. Na twee jaar schakelde het koppel over op catering en koken aan huis. Door de pandemie vielen beide weg, maar Liesbeth en Jelle zochten hun troost in bakken. Ze openden een kleine bakkerij in een oude opslagplaats in Gentbrugge, en kwamen toen op het idee van een lunchbar in het centrum van Gent.

Na een grondige verbouwing, gingen ze begin maart van start met GAST. Vooraan is een ruim terras met zicht op het stadhuis en de stadshal, binnen is plaats voor een vijftal tafeltjes. Uitgestald op de toog over de middag: toast met pas de rouge en miso, pide met feta, focaccia vier kazen of stracciatella (het binnenste van burrata), wrap met hummus en aubergine, en gepekeld ei. Rechts daarvan blinken cakes en koekjes. Op de kaart, maar niet op de toog: yoghurt met granola, havermout, toast met pindakaas en confituur, apero en meer. Om te drinken: allerhande koffies, huisgemaakte limonade en ice tea, kefir, kombucha, wijn, cava en bier in blik.

Volledig scherm Rechts op de toog liggen cakes en koekjes. © Jill Dhondt

Mijn twee tafelgenoten en ik hadden grote honger, dus bestelden we alle hartige gerechten die op de toog lagen. Ik zou zeggen: de toast moet je absoluut geprobeerd hebben, maar we hebben even hard genoten van de pide, de focaccia met stracciatella en de wrap. De toast en de focaccia waren beide opgewarmd, een meerwaarde, en vol smaak. De wrap was fris en de pide verslavend. We waren goed gevuld na zoveel lekker, maar toch konden we niet weerstaan aan de zoetigheden. Dus bestelden we nog gevlochten brood met frangipane en peer, en cake met limoen en maanzaad. De kardemomrol zag er heerlijk uit, maar mijn tafelgenoten willen absoluut de broodpudding proeven. “Anders dan gewone broodpudding”, zeiden ze tevreden, “heel lekker.” Ik was een grotere fan van de bakba en limoencake. Vlak voor het buitengaan, bestelde ik nog een chocoladekoekje met pindanoten om mee te nemen, waar ik heel dankbaar voor was aan het einde van de dag.

Kortom: GAST is een absolute aanrader voor wie graag atypisch gaat lunchen. Liesbeth en Jelle halen hun mosterd vaak uit de Midden Oosterse keuken, waardoor je veel nieuwe gerechten en smaken leert kennen die je niet snel zal vergeten.

Praktisch

Gast Deli

Botermarkt 6

9000 Gent

Open van 11 uur tot 19.00 uur.

Gesloten op maandag, dinsdag en zondag.