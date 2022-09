Resterend stuk Vossenbos gered, ook andere natuur rond Flanders Expo beschermd na grondenruil. “Ontwikkeling van wonen en economie kan en moet hand in hand gaan met natuurontwikkeling”

GentNatuurpunt Gent is er met een grondenruil aan The Loop in geslaagd om het grootste deel van het Vossenbos in handen te krijgen. Dat, en andere stukjes groen, zijn daardoor definitief beschermd, wat de leefbaarheid van de buurt ten goede komt. In ruil gaf Natuurpunt een braakliggend perceel aan Grondbank The Loop. Dat zal nu verder ontwikkeld worden.

De stad, SoGent en projectpartners willen The Loop, de grote site die de Gentenaars nog steeds gewoon Flanders Expo noemen, ontwikkelen tot een levendige stadswijk met een mix van functies. Er is plaats voor bedrijven, ontspanning, winkels en wonen. Maar er is ook een zone bestemd voor ‘natuur’, en er zijn zogenaamde ‘gemengde zones’.

“In 2018 kreeg Natuurpunt een klein perceel van 397 vierkante meter in één van de gemengde zones in handen” doet Bart Vangansbeke van Natuurpunt Gent het verhaal. “Aangezien Grondbank The Loop (GBTL) interesse toonde om het perceel te ontwikkelen, kwam het samen met Natuurpunt Gent overeen om een grondruil op te starten. In ruil voor dat perceel krijgt Natuurpunt alle zones die in het bezit zijn van GBTL, en die afgebakend zijn voor natuur én alle gronden die niet bebouwd zullen worden in de gemengde zone. Samen is dat goed voor liefst ruim 60.000 vierkante meter of 6,7 hectare, een pak meer dan wat Natuurpunt afstaat.”

Quote Dankzij deze ruil kunnen we het Vossenbos en de andere natuurwaar­den definitief veilig stellen voor de toekomst Bart Vangansbeke, Natuurpunt

Volledig scherm Het Vossenbos aan Flanders Expo. Het deel in het rood dreigde eerder al te verdwijnen © Google Maps

Ecologische aanpak

Zowel Natuurpunt Gent als GBTL zijn erg tevreden met de grondruil. “In het verleden hebben we al enorme inspanningen geleverd om zo veel mogelijk natuurzones af te bakenen in de plannen voor The Loop, met succes", zegt Vangansbeke. “Sindsdien ontwikkelt de site zich razendsnel. Dankzij deze ruil kunnen we het Vossenbos en de andere natuurwaarden definitief veilig stellen voor de toekomst. Ook voor de buurtbewoners is dat een grote geruststelling.” Ook Laurent Calonne, CEO van Banimmo, partner van Grondbank The Loop, is positief. “De ontwikkeling van de lopende en toekomstige projecten op The Loop omvat al een zeer duurzame en ecologische aanpak. Zo mijden we fossiele brandstoffen, en zetten we in op zonnepanelen, maximale waterrecuperatie, groendaken, doordringbaarheid van de bodem en zo meer. We zijn verheugd dat we deze ambitie kunnen bevestigen door grote delen natuurzone over te dragen en ze op die manier veilig te stellen voor de toekomst.”

Tijdens de opmaak van de plannen voor The Loop, in 2005, kreeg de groendienst van Stad Gent de opdracht om een natuurinrichtingsstudie te maken. Natuurpunt Gent en GBTL zullen nu in samenwerking met de groendienst uitvoering geven aan deze studie, zodat de natuur zich maximaal kan ontwikkelen. De buurtbewoners zullen daarbij betrokken worden. “Deze ruil bewijst dat ontwikkeling van wonen en economie hand in hand kunnen en moeten gaan met natuurontwikkeling", zegt Christophe Peeters, voorzitter van grondbank The Loop.

LEES OOK:

Volledig scherm Het Vossenbos aan Flanders Expo © RV/ Benny Cottele

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.