Restauratie van 2,7 miljoen euro aan kerk in Klein Begijnhof gaat van start én er is ook aan de gierzwaluwen gedacht

GENT Gentse respijt­zorg krijgt steun van de Koning Boudewijn­stich­ting

Heeft je kind extra zorg nodig, dan komt die vooral op jouw schouders terecht. Om dan ook zelf even een pauze te kunnen nemen: dat is niet evident. Daarom steunt de Koning Boudewijnstichting 22 projecten die ‘respijtzorg’ bieden, waaronder Hartekamp uit Sint-Amandsberg en Bijzondere Oppas van vzw De Ouders in Gent.