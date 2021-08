REPORTAGE. Vijf bootbewoners vertellen over hun leven op Gentse wateren: “Op een boot ben ik geboren, ik wil er het liefst ook sterven”



GentNederlander Willy (90) was zijn hele leven schipper. Hij verhuisde naar het Gentse water om dichter bij zijn grote liefde Alida (85) te zijn, die in Deinze woont. Voor Marika is haar woonboot Pro Deo de ultieme ode aan haar aan kanker overleden partner, met wie ze het schip verbouwde. Amerikaan Gregory verbouwt zijn luxeboot -ooit de Oriënt Express van het water genoemd in gerenommeerde tijdschriften- om met vrienden de wereldwateren in te kunnen varen. Wonen op het water is zo in trek, dat er momenteel een wachtlijst van 30 gegadigden is voor een ligplaats in Gent. Maar wat maakt wonen op het water nu zo speciaal? Wij bundelden vijf verhalen en ontdekten één rode draad: “Ja, wij willen oud worden op het water.”