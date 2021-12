REPORTAGE. Op intensieve in het UZ Gent: “Als de patiënten slapen, gaat de muziek soms wat luider”

GENT Gentse naschoolse kinderop­vang naar minimumbe­zet­ting: “Als je je kind vroeger kan ophalen, doe dat dan”

De Gentse kinderopvang kampte al met nijpende tekorten, maar corona heeft er het laatste zetje aan gegeven. Schepen Elke Decruynaere (Groen) grijpt in: de naschoolse opvang schaalt terug naar een minimumbezetting. Vanaf woensdag 8 december is de opvang dicht, behalve voor wie het écht nodig heeft. “We snappen dat dit een harde klap is voor ouders, maar we willen vermijden dat we volledig moeten sluiten.”

