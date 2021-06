REPORTAGE. Op bezoek in de Blaarmeersen, even goed afgeschermd als de wei van Werchter: “Als Gentenaar heb ik toch ook geen voorrang in de Vooruit?”

Gent De Kijk van Kurt: “Een zonnige dag aan het strand”

6:30 Wat een prachtige zonnige dag aan het strand had kunnen worden, is vorige week nog maar eens verbrod door een meute gespuis. De eerste dag waarop er dit jaar in de Blaarmeersen gezwommen mocht worden, had taferelen van spelende kinderen en stoeiende koppeltjes moeten opleveren. Het zijn taferelen van vuistslagen, rondvliegende flessen en wegvluchtende gezinnen geworden. ‘Brusselse jongeren’ zoals ze in de pers werden genoemd, verschaften zichzelf toegang tot het domein en richtten zich vervolgens op hun makkelijke slachtoffers. Op een treffen van een stoere motorbende zie je ze dat niet doen, die laffe krapuultjes. Het moet gezegd, onze Gentse flikken waren heel snel en massaal ter plaatse. Zij werden uitgedaagd, kregen flessen naar het hoofd en haalden desondanks professioneel en met zo weinig mogelijk geweld de lont uit het kruitvat. Hadden ze hun matrak getrokken en het rapaille op een flinke rammeling getrakteerd, dan was dat mijns inziens terecht geweest. Helaas begint er altijd dan pas iemand te filmen en zijn die uit hun context gehaalde beelden voer voor tirades over politiegeweld. “Die ‘Brusselse jongeren’ hebben geen tuin en moeten zich toch ergens kunnen uitleven”, klinkt het dan altijd uit één of andere hoek. Het overgrote deel van de bevolking staat wel achter onze agenten, dat hoor en lees je overal. Mocht ook justitie de politie steunen en dat agressief ongeregeld effectieve straffen opleggen, dan stonden we al een hele stap verder. Nu komen die ‘jongeren’ op een zwarte lijst en mogen ze niet meer binnen. Zo een lijst heeft natuurlijk geen nut als ze niet eens gestraft worden voor het afbreken van de omheiningen om zich zo toegang te verschaffen. Er werden tijdens de rellen twee van die gasten opgepakt… en na verhoor meteen vrijgelaten.