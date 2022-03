REPORTAGE. Onze journalistes op bezoek in de laatste sekscinema van Gent: “De piek ligt in de namiddag. Wanneer mensen ‘op het werk’ of ‘gaan fietsen’ zijn”

Twee vrouwen, dat zien ze hier duidelijk niet vaak in Sexy World. De man aan de kassa is merkbaar gefascineerd. Wanneer we hem vragen of het binnen veilig is voor ons, stelt hij ons wel meteen gerust. “Als je laat merken dat je geen interesse hebt, laten ze je zijn”, zegt hij. “Plus, het is niet zo dat hier nooit vrouwen komen. Het merendeel van de klanten bestaat uit mannen, ja, maar soms zien we wel een vrouw. Meestal met een andere man. Er komen ook heel veel transseksuelen en shemales. Hier kunnen ze volledig zichzelf zijn. Er zijn mannen die toekomen met een rugzak, zich opsluiten in een pashokje, en naar buiten komen met een pruik en hoge hakken. Of een man die graag naakt rondloopt in de cinema. In een café zou hij dat niet moeten proberen, maar hier is hij onder gelijkgestemden.”