REPORTAGE. Eindelijk weer beweging in het Glazen Straatje: “Met mondmasker als het moet, al is dat niet zo goed voor de intimiteit”

Gent Gentse cinema's zetten zich klaar voor heropening: "Er liggen zoveel goede films klaar!”

12 mei Genoeg genetflixt, tijd om film nog eens op het grote scherm te bekijken. Vanaf 9 juni kunnen we ons opnieuw in het rode fluweel van de bioscoopstoeltjes nestelen. Zomer of niet, de Gentse cinema-uitbaters hebben er alvast veel zin in, want er komt véél moois onze richting uit.