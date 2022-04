REPORTAGE. Eindelijk! Gent verovert de beker, en de hele stad feest mee

Hockey Alix Gerniers zag Gantoise naast bronzen medaille grijpen: “We hebben ons getoond aan Europa”

De kansen en het balbezit voor Gantoise vertaalde zich maandagochtend in Amstelveen tegen het Spaanse Junior jammer genoeg niet in een bronzen Europese medaille (1-2). “Ondanks de zeer beperkte wisselmogelijkheden waren we het betere team. Dit is hard”, aldus Alix Gerniers.

16:18