REPORTAGE. Een avond in queer café Blond, een week na de heisa: “Eigenlijk is dit een hele lieve plaats”

Gent 72-jarige man sukkelt in Brugse Vaart: lichaam aangetrof­fen in het water

8 oktober In Mariakerke is vrijdagvoormiddag het lichaam van een 72-jarige man aangetroffen in het water. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. “Er waren geen sporen van geweld of kwaad opzet”, zegt het parket van Oost-Vlaanderen.