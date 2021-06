REPORTAGE. Aparte ingang en verplichte toeslag: deze strenge regels moeten niet-Oost-Vlamingen volgen van recreatiedomein De Blaarmeersen

Alsof Rock Werchter z’n infrastructuur naar de Gentse Blaarmeersen heeft verhuisd. Het is een tikje overdreven, maar het uitzicht van het domein is fel veranderd. Op het strand geen optredens, hamburgerkraam of tooghangers, wel stewards, schuivende mensen en veel hekwerk - hier en daar zelfs dubbele hekken omdat jongeren de boel vorige week nog hebben gesloopt. Aan die ‘versterkte burcht’ hangen dan weer grote rood-witte banners, met pijlen op en boodschappen als ‘Hou je eID klaar’. Ze tonen de weg naar twee ingangen: eentje voor Oost-Vlamingen (en bij uitbreiding studenten van Gentse hogescholen en universiteiten) en eentje voor niet-Oost-Vlamingen.

Sinds de grote vechtpartij vorige week, toen Brusselse en Noord-Franse jongeren slaags raakten, heeft de stad er de veiligheidsmaatregelen verscherpt. Al enkele dagen hangen er nu extra camera’s op ‘zwakke plekken’, zijn er actieve politiecontroles van aan het station tot op het strand, maar vooral: is het reserveringssysteem aangepast. Dat werd vorig jaar ingevoerd, in volle pandemie, en na herhaaldelijke schermutselingen. Van de 4.500 plekjes op de ligweide werd toen 65 procent voorbehouden voor Gentenaars en Oost-Vlamingen, 35 procent voor niet-Oost-Vlamingen. Dit jaar zijn maar 20 procent niet-Oost-Vlamingen welkom of 900 man. Zij moeten ook reserveren en betalen 5 euro ‘reservatiekost’. Vorig jaar was die er niet, en kwamen veel mensen niet opdagen. Boeken moet minstens een dag op voorhand.

Aan de ingangen staan zuilen die de identiteitskaart lezen, net als de QR-code van de reservatie. Daarna volgt nog een snelle check - “Geen glazen flessen bij?” - en krijgt iedereen een armbandje. Wie het domein verlaat, kan niet opnieuw binnen. Voor wie in Gent zelf woont, maar ook in pakweg Maarkedal, Bachte-Maria-Leerne of Westrem, loopt het allemaal wat vlotter. Om vier uur in de namiddag staan er zestig mensen in die rij, maar het gaat vooruit.

Het ziet er bizar uit: veiligheidsagenten roepen regelmatig “Oost-Vlamingen hier!” en sturen de veelal Brusselse bezoekers de andere kant uit. Vijf Nederlandse studenten moeten postvatten aan de Oost-Vlaamse ingang, want ze studeren hier. Twee Brusselse tieners hebben geen reservatie gemaakt. “Putain”, zegt een van de jongeren en hij spuwt op de grond. Afdruipen.

Quote We liggen dicht tegen de provincie­gren­zen en willen mensen niet regionaal discrimine­ren. Pieter Debaets, De Ster in Sint-Niklaas

Nergens is het zo streng als op de Gentse Blaarmeersen. In De Nekker in Mechelen moet een zonneklopper of zwemmer óók z’n plek op het strand reserveren. “Maar hier heeft iedereen gelijke kansen”, zegt woordvoerster Sharon Van Damme. “Wij maken niet het onderscheid in woonplaats.” First come, first served dus. Ook in De Halve Maan in Diest of De Ster in Sint-Niklaas werken ze niet met quota. “We redeneren dat we een bovenregionale uitstraling hebben”, zegt Pieter Debaets, directeur van dat laatste domein. “We liggen ook dicht tegen de provinciegrenzen. Je wil mensen niet regionaal discrimineren, al hanteren we wél andere tarieven voor niet-Oost-Vlamingen.” Zij betalen in De Ster dubbel zoveel, of 6 euro voor een dagticket in plaats van 3 euro.

Rode loper

Zullen we dan straks het strand van Blankenberge ook alleen maar openstellen voor West-Vlamingen als er deze zomer nog eens keet wordt geschopt tussen Brusselse jongeren? “Ik begrijp dat die vergelijking wordt gemaakt, maar ze gaat niet op”, reageert Gents schepen van Sport Sofie Bracke (Open Vld). “Het strand is ten eerste vele malen groter. Wij zijn als recreatiedomein beperkt in ruimte en dus in capaciteit. Tot vorig jaar waren de Blaarmeersen ook volledig openbaar toegankelijk en niemand moest toegangsgeld betalen. In alle andere domeinen moet je dat nochtans al jaren. We rollen wel bewust de rode loper uit voor Gentenaars, zodat zij altijd zonder drempels binnen kunnen. Zij betalen ook belastingen voor dit domein.” In 2020 was 75 tot 80 procent van de bezoekers op een warme zomerdag afkomstig uit andere provincies.

Quote Als Gentenaar heb ik toch ook geen voorrang voor een optreden in de Vooruit? Dat men naar een oplossing zoekt voor de overlast is zeker legitiem, maar de stad lijkt hier te gaan freewhee­len. Moraalfilosoof Patrick Loobuyck

Volledig scherm De politie en veiligheidsagenten zijn massaal aanwezig. © Wannes Nimmegeers

Maar mensen weren op basis van hun woonplaats: het wringt bij experts. “De stad wil amokmakers weg, niet de Blaarmeersen teruggeven aan de Gentenaar”, zegt professor discriminatierecht Jogchum Vrielink (Université Saint-Louis). “Dit is geen pertinente noch noodzakelijke maatregel. Ik vind ze onverdedigbaar. Er zijn ongetwijfeld amokmakers die van binnen de provincie komen. En er zijn heel veel bezoekers - de meesten - die helemaal geen amokmaker zijn, maar toch in Brussel wonen of God weet waar.” Ook moraalfilosoof Patrick Loobuyck (UAntwerpen) vindt het een “ongebruikelijke” en “disproportionele” regel. “Als Gentenaar heb ik toch ook geen voorrang voor een optreden in de Vooruit? Dat men naar een oplossing zoekt voor de overlast is zeker legitiem, maar de stad lijkt hier wat te gaan freewheelen. Ze zet een problematisch middel in dat een grote groep treft op basis van het probleemgedrag van een heel kleine groep.” Dat elk recreatiedomein een meerprijs aanrekent voor niet-inwoners vindt Vrielink eigenlijk ook al “discutabel”. “Het Europees Hof van Justitie - het hoogste gerechtsorgaan - is daarover heel kritisch.”

Hoe dan ook: de regels op de Blaarmeersen 2.0 zijn duidelijk, al proberen veel mensen die toch te omzeilen. “Is een briefje van de mutualiteit ook goed?”, vraagt een meisje aan de ingang. “Ik ben van adres veranderd.” De agent krijgt een oproep: drie jongeren, gespot zonder bandje, zijn via de EHBO-post binnengelopen. Een paar anderen zien het nadarhek rond het domein als klimrek en proberen het strand te betreden. Resultaat: een opengehaalde arm en een ambulance. En meteen ook een vermelding op de zwarte lijst.

Volledig scherm Lieke, Bas, Max, Laura en Johan, vijf Nederlandse studenten Diergeneeskunde mochten binnen langs de Oost-Vlaamse ingang. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Brusselaars Mohamed (23) en Sabir (22). © Wannes Nimmegeers