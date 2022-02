Rendez-voushotel Ptitamie op burgemeesterbevel gesloten na hangende zedenzaak : “Leeftijdscontrole moet aangepakt worden”

Gent Overpoort gaat vannacht al feesten, en Gent laat dat toe. “Zo niet riskeren we een heel rumoerige nacht”

“18 februari begint om 00.01 uur, dus wij gaan feesten vannacht.” In de Overpoortstraat wachten ze geen minuut langer dan nodig, en gaan vannacht al alle remmen los. Of dat officieel mag of niet, is nog steeds niet duidelijk. In Gent zullen de cafés alvast niet manu militari gesloten worden, en worden ook geen boetes uitgeschreven. “Wij zullen ons gezond verstand gebruiken om de openbare orde te vrijwaren”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld).

