Remi (20) wil van Litouwen naar Italië fietsen om geld in te zamelen voor een oncologisch kinderziekenhuis

Bijna een jaar geleden vertrok Remi vol goede moed vanuit de voortuin van het Koninklijk Atheneum in de Voskenslaan, waar hij net was afgestudeerd, richting Litouwen. Voor de liefde, zijn vriendin Erika is van daar, maar ook voor het goede doel. Door gesigneerde truitjes te verkopen en vrije bijdrages te verzamelen, had hij meer dan drieduizend euro bijeen geraapt voor een oncologisch kinderziekenhuis in Litouwen. Na een rit van 1.600 kilometer.