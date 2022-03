‘Relatiecrisis’ tussen socialisten en groenen compleet. “Wij lopen niet langer aan het handje van Groen”

Gent Géén Conner Rousseau in 2024, wat zijn de gevolgen voor Gent? Carl Devos: “Dit is vooral voor Mathias De Clercq een spijtige zaak”

Conner Rousseau trekt voor de verkiezingen in 2024 niet naar Gent. De Vooruit-voorzitter drukt zo alle geruchten de kop in, al is de vraag wat dit nu betekent voor Gent. Carl Devos, politicoloog aan de UGent, laat zijn licht schijnen over de situatie. “Voor het kartel Vooruit-Groen kan dit goed nieuws betekenen.”

24 januari