Rekening van musicalvereniging geplunderd. “We hebben niks meer, ons voortbestaan komt in het gedrang”

GentDe jeugdmusicalvereniging BE! zit in zak en as. Rond kerst werden ze slachtoffer van Phising. Hun hele rekening werd geplunderd, ze hebben niks meer. “Onze 40 kinderen zijn al 3 maanden aan het repeteren voor een voorstelling die misschien niet meer zal kunnen doorgaan", klinkt het droef. BE! hoopt met crowdfunding en acties het stopzetten tegen de kunnen gaan.

Eén mail die er écht uitzag heeft ervoor gezorgd dat de hele rekening van BE! is geplunderd. 14.000 euro zijn ze kwijt, al hun geld. “Veel details over wat er gebeurd is, kan ik niet geven", zegt ondervoorzitter en mede-oprichter Helena Maes. “Maar het is een ramp. De politie en de bank hebben ons al gezegd dat de kans quasi onbestaande is dat we het geld terug zien. Maar we hebben dat geld nodig, voor onze werking en voor ons voortbestaan.”

BE! organiseert musicals met kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. “Het draait bij ons niet om de beste te zijn, elk kind dat enthousiast is, mag meedoen. Ons motto is dat ieder kind zijn plaats verdient op het podium, elk met zijn talent. Zolang er engagement en enthousiasme is, maken we allemaal deel uit van de BE!-familie. We werken dus niet met audities en vergelijken geen kinderen. Kinderen helpen hun zelfvertrouwen te vergroten en laten geloven in zichzelf is bij ons prioritair. We repeteren elke zondag aan de Poel, en organiseren ook musicalkampen in de vakantieperiodes.”

Volledig scherm De kinderen van jeugdmusicalvereniging BE! in actie © RV / BE!

“Vorig jaar speelden we ‘De Kleine Zeemeermin’ en ‘De Aristokatten’. In april 2023 staat ‘Through the Looking Glass’ op het programma. Onze 40 kinderen zijn er al 3 maanden voor aan het oefenen. We zouden dat in de Minard Schouwburg opvoeren, maar zonder geld wordt het allemaal wel heel moeilijk. We moeten onze docenten betalen, we hebben nog een bootcamp gepland in de krokusvakantie waarvoor wel al het verblijf betaald is, maar nog niet de andere kosten.”

Bij BE!, waar ook kinderen van ver buiten Gent naartoe komen, weten ze even niet meer hoe het verder moet. “We hebben een crowdfunding op poten gezet, en organiseren nog een paar acties om geld in te zamelen. Zo zullen we op zaterdagmiddag 21 januari enkele flashmob-optredens geven, op verschillende pleinen in Gent. Zo hopen we toch weer geld in te zamelen. Want zonder geld zit er niks anders op dan de boeken neer te leggen. En dat willen we absoluut vermijden.

BE! steunen met een groot of klein bedrag kan via de crowdfundingpagina.

