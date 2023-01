Reizigersbond verbolgen over afschaffen haltes bus 38-39 in de buurt rond de Watersportbaan: “Minder haltes, een grotere wandelafstand, maar geen extra bussen”

GentDe Reizigersbond (REBO) is kwaad. Vanaf zaterdag 7 januari rijdt bus 38-39 niet langer door de Neermeerskaai en Jubileumlaan. De dichtst bijzijnde halte wordt die langs de Verenigde Natieslaan. “De beloofde tegemoetkoming – op schooldagen 6 bussen per uur naar het stadscentrum in plaats van 4 – blijft achterwege”, klinkt het.

De bewoners van de Neermeerskaai en Jubileumlaan en de omliggende straten moeten voortaan een eind verder wandelen eer ze een bushalte richting stadscentrum vinden. De Lijn wijzigt de route van bus 38-39 omwille van tijdsdruk. Er wordt verwezen naar de toegenomen rijtijden door de vele bouwwerven in de stad - zoals die aan de Dampoort - en de veralgemeende ‘zone 30'. Lees dus: meer files.

Méér bussen

De de 38-39 een kortere route naar Gent zou nemen, en dus de Neermeerskaai en Jubileumlaan zou overslaan, was geweten. “Maar er was beloofd dat er ter compensatie van het verder wandelen wel méér bussen per uur zouden rijden, op schooldagen", zegt de Reizigersbond. Die tegemoetkoming blijft echter achterwege. In Brussel compenseert het Gewest de door de veralgemeende Zone 30 noodzakelijke inzet van bijkomende autobussen, maar niet in Vlaanderen. In 2020 gaf het schepencollege gunstig advies aan het ‘openbaarvervoerplan Gent’ van De Lijn. Daarin werd voor de Watersportbaan een bus om de 10 minuten voorgespiegeld, maar die komt er dus niet. De bus blijft om de 15 minuten voorbijkomen, tijdens de Winterfeesten zelfs om de 20 minuten.”

“De reizigers ondervinden nochtans best wat nadelen van de nieuwe regeling. De halte ‘Yachtdreef’ op de Verenigde-Natieslaan heeft geen schuilhuisjes. De bus richting stadscentrum moet op de rijweg zelf stoppen, op een meter van de trottoirrand. Voor rolstoelgebruikers is veilig van en aan boord gaan onmogelijk, voor ouderen en reizigers met kinderwagens moeilijk. Een planningskalender om deze halte (rolstoel)toegankelijk te maken, ontbreekt. Bij het oversteken van de Verenigde-Natieslaan is voorzichtigheid geboden: in deze laan met 2 keer 2 rijstroken wordt vaak snel gereden. In de rustige Jubileumlaan - zone 30 - kon de bus aan de haltes met schuilhuisje tegen de trottoirrand stoppen.”

Shuttle

“Wie parkeert langs de Watersportbaan blijft wel 4 keer per uur beschikken over de door Stad Gent betaalde ‘gratis’ P+R-pendelbusjes naar het Koophandelsplein. Ook de Gentenaars die aan de Watersportbaan in sociale torens wonen, bekostigen deze ‘gratis’ P+R-busjes mee via hun stadsbelastingen. Zelf krijgen ze vanaf 7 januari een minder nabije dienstverlening van De Lijn. De ‘Vlaamse’ budgetneutraliteit en basisbereikbaarheid betekenen dus: minder haltes, een grotere wandelafstand naar de meest nabije halte, maar geen frequentere busverbinding.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.