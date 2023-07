“De naam hebben Kobe en ik nog samen gekozen”: Gentse ‘Madam Bakster’ is bevallen van dochtertje van overleden man

De Gentse onderneemster Laura Verhulst (29), bekend als ‘Madam Bakster’, is vorige week mama geworden van een dochtertje van haar in 2021 overleden man Kobe. Dat meldt Laura op sociale media. “Ik bleek niet bestand tegen alle clichés over het moederschap, de liefde is groots.” Een portret van een vrouw die ook op politiek vlak voor verandering zorgde.