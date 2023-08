DE CONCIËRGE VAN... Home Vermeylen, thuis van 460 studenten: “Die bewoner met enkel een handdoekje voor zijn ‘spel’, daar hebben we de ambulance voor gebeld”

“Eigenlijk ben ik een beetje ‘kotpapa’”, glimlacht Luc Van den Berghe (59) wanneer hij ons verwelkomt in Home Vermeylen, de grootste studentenhome van de UGent. Een concièrge is hij eigenlijk niet, benadrukt hij. “Wel een wandelende technische dienst en een manusje-van-alles.” Officieel heet Luc ‘homebeheerder’ te zijn, en dat al zestien jaar lang van drie homes — ruim 800 studenten — in het Stalhof. “Maar slapen doe ik wel thuis.”