Kinderen met bebloede nagels en vermoeide ogen: ‘sweatshop’ in Gent maakt statement tegen goedkope kledij

Een pop-up ‘sweatshop’: jawel, u leest het goed. Inclusief kinderen met bebloede nagels - acteurs weliswaar - om een shockeffect te creëren. CirQ vzw en Europees parlementslid Sara Matthieu (Groen) slaan zaterdagmiddag de handen in elkaar om Gent te informeren over fair fashion. “Uitbuiting van arbeiders is hoe wegwerpmode kan blijven bestaan”, zegt de Groen-politica. “99 procent van de kleding is vandaag niet schoon. Dat moet anders.”