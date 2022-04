REEKS: KLAAR OM DE WERELD TE VEROVEREN Félix, Sezen en Ivan stoken ambachtelijke koffielikeur: “Op vier dagen uitverkocht”

Félix, Sezen en Ivan maken deel uit van een nieuwe lichting Gentrepreneurs. Wij zetten hen een week lang in de spotlight. Ze zijn ‘klaar om de wereld te veroveren’ met hun idee. Meer verhalen lezen? Bekijk dan ons dossier!

Bon Sauvage, een concept uit de filosofie van Jean-Jacques Rousseau, maar vanaf nu vooral in uw geheugen gebeiteld als koffielikeur op niveau. Het geesteskindje van Félix Ghysbrecht (22), Sezen Deman (21) en Ivan Donckerwolcke (23) kan je gewoon drinken, je maakt er een stevige Espresso Martini mee én een affogato om duimen en vingers van af te likken. En dat terwijl de drie nog niet eens afgestudeerd zijn. “Crisis op school en crisis in het bedrijf door nog een pandemie, toegeven, dat was niet makkelijk”.

Koffie met speculoos en een jeneverke

Félix Gheysbrecht behaalt momenteel zijn master bedrijfsethiek aan de universiteit van Tilburg, maar zijn filosfische roots liggen aan de UGent waar hij de bachelor Filosofie haalde. Vriendin Sezen doet haar studies bedrijfspsychologie op dat moment, ook aan de universiteit, al kennen de twee elkaar al van in het middelbaar. Niet éxact de opleiding die je verwacht van twee likeurstokers. Tijdens de coronalockdown besluiten de twee om iets te creëren met koffie. Die link moeten we niet ver zoeken, Félix’s vader heeft koffiebranderij Matubu in Brugge in handen. “Koffie en wijn zijn heel vergelijkbaar, zoveel aroma’s. Wijn krijgt meer aandacht, maar ik heb me de laatste jaren in het zwarte goud verdiept”. De twee proberen recepten uit en eindigen met een koffie-speculaas-jeneverlikeur. Het idee: de Vlaamse geest in een fles.

Volledig scherm Gentrepreneurs: Bon Sauvage-mede-oprichters Ivan en Felix © rv

“Koffie met een speculaasje en een jenever, Vlaamser dan dat kan het niet”, lacht Félix. “Dat wilden we echt vatten. Het moest ook klein blijven, initieel wilden we onze Bon Sauvage in de keuken maken. Dus zochten we naar een stoker, liefst ook in België en met onze ambachtelijke waarden. Het werd Stokerij Eenvoud in Zelzate. Samen met hem porden we nog wat aan het recept.”

Kerstmarkten ... of niet

Maar met een goed recept heb je geen product. De twee halen geld op met ecologische crowdfunder Growfunding en brengen ook Ivan Donderwolcke aan boord. “Hij is echt een verbinder, iemand die mensen aanspreekt en Bon Sauvage een stempel kon opprikken”. Na de crowdfunding, goed voor 6.000 euro, gaan de eerste 250 flessen naar hun nieuwe eigenaar. In augustus 2021 wordt Bon Sauvage een echt bedrijf en trekt het trio naar beurzen aan de kust. “De verbondenheid met andere ondernemers daar, dat is geweldig. Mijn vriendin Sezen, die echt een passie heeft voor dit product, kwam er volledig tot haar recht”. Op vier dagen verkopen ze nog eens de volgende lading van 250 flessen uit.

Maar dan komen de examens en nog een tweede kerstmarktverbod. “Jammer, want toen liep de verkoop even stil. We moesten ook focussen op onze studies. De cijfers vielen wat terug, die van Bon Sauvage dan. Dat zijn ups en downs waar je als student-ondernemer mee moet leren omgaan. Crisis op school, crisis in het bedrijf, niet evident. Het is ons wel gelukt”.

Worden de drie nu fulltime-ondernemers eens ze afstuderen? “We liggen met Bon Sauvage reeds in verschillende winkels en horecazaken, ook hopen we wat lokale franchisehouders van grote supermarkten te overtuigen. Maar het moet klein en overzichtelijk blijven. Zo kunnen we er hopelijk een fulltime-job bij nemen en met Bon Sauvage vooral op kwaliteit blijven mikken. Binnen enkele jaren zien we dan wel. Nu krijgen we de kans om gradueel te groeien, dat lijkt me ideaal”.

Morgen: de jongens achter ‘Relastics’ maken meubels uit gerecyleerd plastic.

Proeven? Check de website van Bon Sauvage.