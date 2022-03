REEKS. 5 jaar circulatieplan: in deze Nederlandse studentenstad ging Gent de mosterd halen

Gent Mariette (64) neemt afscheid van Sint-Lu­cas ziekenhuis na een loopbaan van 50 jaar: “We werkten hard, want we konden toch nergens heen”

Mariette Dierkens was amper veertien jaar toen ze aan de slag ging in het Sint-Lucas ziekenhuis. Omdat ze zo jong was, moest ze verplicht inslapen van de zusters. Een mooie vijftig jaar later neemt de zestiger afscheid van het ziekenhuis en haar collega’s. Met een lach, een traan en hopen mooie herinneringen.

27 maart