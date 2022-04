REEKS. 5 jaar circulatieplan: De hevigste tegenstanders van weleer, die net geen referendum afdwongen

GentHet Gents circulatieplan is op 3 april vijf jaar oud. Wij blikken terug op wat er toen leefde, zoals de weerstand. De groep tegenstanders tegen het circulatieplan verenigde zich in de groep Intelligent Mobiel, en ging behoorlijk wegen op het debat. Ei zo na dwongen ze een referendum af, maar het stadsbestuur verklaarde 673 handtekeningen ‘onleesbaar’. Vijf jaar na datum blijft de kritiek hard, al is er wel lof voor de fietsinfrastructuur.

Lees meer over vijf jaar circulatieplan in dit dossier.

Eddy Vanzieleghem, architect en centrumbewoners, was de spreekbuis van de verenigde actiegroep, die bestond uit handelaars, centrumbewoners en mensen die in het centrum werken, waaronder zorgverleners. “Het uitgangspunt om doorgaand verkeer in de binnenstad te milderen was correct", zegt hij vandaag, “maar de uitwerking is slecht. Het plan is nog steeds te complex, vooral voor niet-Gentenaars blijft het plan onleesbaar. Nog steeds rijden mensen en masse over de knip aan het oud gerechtshof, waarna ze dan beboet worden. Ongastvrij is dat. Die knips blijven ook een rommeltje vol betonblokken. De sectoren zijn te klein, zodra er iets misloopt staat het verkeer in Gent overal vast, omdat er geen alternatieven zijn.”

Houtverbranding

“Op 5 jaar tijd is het aanbod van winkels in de stad fel verschraald, waardoor centrumbewoners de auto moeten nemen om elders te gaan kopen wat ze in het centrum niet meer vinden. De begeleidende maatregelen, zoals openbaar vervoer en P&R, die zijn er gewoon niet. Mensen blijven dus met de auto komen, en moeten gewoon meer rondrijden, gemiddeld 8 kilometer extra. Het invoeren van dat plan zonder extra openbaar vervoer, was gewoon roekeloos, en negeert de belangen van de automobilisten. Veel tweeverdieners trekken gewoon weg uit het centrum, omdat ze nergens meer kunnen parkeren. Bovendien was het misplaatst om ‘luchtkwaliteit’ te misbruiken als kapstok om dat plan, en de LEZ, in te voeren. Niet het verkeer, maar wel houtverbranding is de grootste luchtvervuiler, dat was toen ook al bekend.”

Volledig scherm 24 maart 2017: op het stadhuis worden de ingezamelde handtekeningen van de actiegroep geteld. 673 stuks werden naar de vuilnisbak verwezen, waardoor een referendum afdwingen nipt mislukte © Wannes Nimmegeers

Quote Een ideologie opdringen aan een ganse bevolking, dat wérkt gewoon niet. Eddy Vanzieleghem, Burgerplatform

Toch is niet alles negatief. “Het aanleggen van fietsinfrastructuur is een serieuze verbetering, en heeft zeker geholpen om mensen die dat kunnen, de overstap naar de fiets te laten maken. Jammer genoeg is het stadscentrum zelf niet fietsvriendelijk, door de tramsporen, maar ook door fietsers en voetgangers die alle regels negeren en ongedisciplineerd door elkaar krioelen." Over het net-niet van het referendum wil hij het niet meer hebben. “De stad had dat gewoon moeten organiseren. Maar dat is het grootste probleem in Gent: het gebrek aan inleving, het gebrek aan respect voor ieders behoeften. De houding van Filip Watteeuw is star, hij luistert niet, hij houdt geen rekening met àlle Gentenaars. Maar een ideologie opdringen aan een ganse bevolking, dat wérkt gewoon niet.”

Volledig scherm architect Eddy Vanzieleghem aan zijn bureau © Wannes Nimmegeers